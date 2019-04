Oltre il miliardo di euro gli utili delle imprese varesine

Tornano a crescere gli utili delle imprese del territorio. I dati pubblicati dalla rivista “Made in Varese”, relativi ai bilanci del 2017 di 1.385 imprese, rivelano una crescita degli utili pari all’8,2%, per un totale complessivo di 1 miliardo e 187 milioni di euro. Al primo posto della classifica degli utili lordi c’è Bticino, azienda metalmeccanica di Varese specializzata nella produzione di interruttori elettrici, con 224 milioni di euro.

Crescita a due cifre invece per i ricavi (+26,6%) che si attestano a quota 29,3 miliardi di euro. Nella classifica delle prime dieci aziende per fatturato troviamo: Novartis Farma, azienda chimica farmaceutica di Origgio, con 1 miliardo e 111 milioni di euro, BTicino, storica azienda metalmeccanica varesina, oggi del gruppo francese Legrand, con 800,7 milioni, l’agenzia per il lavoro Openjobmetis di Gallarate, la prima ad essere quotata in Borsa nel segmento star, con 578,1 milioni di euro. A seguire la O-I Sales and distribution Italy, azienda di Origgio che opera nel commercio con 533 milioni, Tigros, marchio nostrano della grande distribuzione organizzata di Solbiate Arno con 529,3 milioni, Anheuser-Busch Inbev Italia, società di Gallarate, con 419 milioni.

Godono di ottima salute anche la Lindt & Sprungli, azienda alimentare di Induno Olona famosa nel mondo per il suo cioccolato, con 378,7 milioni di euro, l’azienda alimentare Ilva Saronno Holding con 330 milioni, O-I Manufacturing Italy, azienda di Origgio che opera nel settore dell’edilizia, con 295 milioni, e Neos, azienda di servizi di Somma Lombardo con 294,4 milioni di euro.