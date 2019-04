Openjobmetis, in Germania serve la rimonta-miracolo. Provarci è un dovere

Alla ricerca di un miracolo, o qualcosa del genere, la Openjobmetis è partita martedì in direzione di Würzburg, Germania, dove sarà chiamata a confezionare un’impresa davvero complicata: battere di oltre 23 punti la squadra di casa – si gioca mercoledì 17 alle ore 19 – per qualificarsi alla finale di Fiba Europe Cup, già disputata tre anni or sono.

La gara di andata non lascia molti spiragli alla formazione di Attilio Caja, che tra campionato e coppa ha una striscia aperta di tre sconfitte (Torino, appunto Würzburg e Milano) e che sabato prossimo sarà chiamata a un’altra prova di spessore nel derby di Desio contro Cantù, per evitare di perdere il treno playoff. Ma la storia della Fiba, anche nei turni precedenti, parla anche di ribaltoni clamorosi: gli ungheresi dell’Alba (già avversari di Varese) hanno recuperato 33 punti agli israeliani di Holon, salvo poi uscire al supplementare; i turchi del Pinar hanno rimontato in trasferta, a Sassari, oltre 20 lunghezze prima di pagare lo sforzo e lasciar passare la squadra di Pozzecco. E proprio sul campo dei sardi la Openjobmetis mise a segno il capolavoro prima di Natale, vincendo alla sirena finale nonostante i 23 punti di ritardo a un quarto d’ora dalla fine.

Insomma, trattandosi di basket ci si può sempre aspettare di tutto, anche se la gara di Masnago ha messo in luce un divario atletico e tattico netto a favore del s.Oliver dell’ex biancorosso Denis Wucherer, che nell’occasione ha mandato in tilt il gioco di Attilio Caja. Con l’altro ex, quello sul parquet, e cioè Cameron Wells a fare il leader offensivo di una squadra che poi ha saputo colpire con i vari Cooks, Hulls, Oliver e via dicendo. Abbiamo citato Caja e, forse, il coach varesino avrà per qualche minuto a disposizione Dominique Archie anche se sull’americano è giusto essere cauti: l’ala, reduce dall’infortunio all’anca contro Venezia, si è allenato con i compagni ma andrà certamente gestito, e con il derby all’orizzonte pare difficile che venga impiegato “davvero” in Germania. Magari però la gara di coppa potrà servire a fargli trovare un po’ di ritmo partita, per uno scampolo sul parquet.

«Pareggiare la loro fisicità e intensità soprattutto in difesa, come abbiamo fatto con Milano» è la ricetta scelta dallo staff tecnico biancorosso e spiegata dal vice di Caja, Matteo Jemoli alla vigilia della partita. «In attacco servirà girare palla rapidamente per trovare buone soluzioni contro la loro retroguardia». Facile a dirsi, meno a farsi, però Varese ha il dovere di provarci: la scelta di disputare la coppa va onorata fino in fondo e, tra l’altro, nel piccolo palasport della città fràncone non mancherà una rappresentanza di tifosi biancorossi (una quarantina) che viaggeranno sul pullman allestito da “Il basket siamo noi”. Anche per questo motivo, la Openjobmetis vuole dare una scossa.

DIRETTAVN

La partita della s.Oliver Arena sarà raccontata azione dopo azione dal nostro inviato con il consueto liveblog di VareseNews, già attivo dal martedì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sull’andamento del match. Il live è offerto dalla bevanda AloeXplosive e dal Mobilificio Mornata. Per intervenire è sufficiente scrivere nello spazio commenti oppure usare gli hashtag #direttavn o #eurovarese su Twitter o Instagram. Per accedere al live, CLICCATE QUI.