“Past to future”: Malnate unisce arte a progetti sociali per la Varese Design Week

La Varese Design Week 2019, che è a poche ore dall’inaugurazione il 5 aprile, ha offerto alla comunità di Malnate l’opportunità di confrontarsi tanto sul tema della collaborazione come su quello dell’applicazione del bello e del design al lavoro sociale.

Varie realtà che si occupano in diversi modi di anziani, insieme all’Amministrazione Comunale che ha appoggiato il progetto, con una Cooperativa che si occupa principalmente di minori si sono messe al servizio di questa iniziativa dando vita a quello che è stato definito il Distretto di Malnate.

I membri del Distretto si sono interrogati su come il design possa entrare nel lavoro educativo quotidiano di accoglienza, cura e relazioni che li caratterizza. Il tema “Past to future – Senza passato non c’è futuro” è stato infine il punto di svolta per concretizzare i progetti di ognuno che avranno due ulteriori occasioni di sinergia: il video documentario realizzato e la tavola rotonda che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Malnate Lunedì 8 Aprile 2019 dalle ore 17.00.

Il Distretto di Malnate presenterà il proprio progetto nella tavola rotonda dell’8 aprile in cui verrà mostrato il video testimonianza dei percorsi sviluppati. Durante le giornate della Varese Design Week, inoltre, i membri del Distretto esporranno le proprie opere nello spazio espositivo dell’English Language Centre di Varese dal 5 al 9 Aprile.

CINQUE REALTA’ SOCIALI PER UN DISTRETTO DI “ARTE UMANA”

Ogni singola realtà ha sviluppato un progetto calato sulle proprie peculiarità. Questi i soggetti e i progetti:

Il “Centro Sociale Ricreativo Lena Lazzari” costituisce un importante punto di incontro e di riferimento per la terza età e non solo, dove poter trascorrere i pomeriggi divertendosi tra amici. Il Centro “Lena Lazzari” ha pensato di radunare alcuni associati per cantare la “Canzone di Malnate”, scritta da una socia, la signora Antonietta Stefani. Si tratta di una canzone molto significativa che illustra le particolarità della città e ne dettaglia le caratteristiche. Le parole sono state scritte in dialetto malnatese .

La Fondazione Don Gnocchi ha al proprio interno un Centro che è caratterizzato oggi dalla presenza di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) che accoglie anziani fragili o affetti da malattie neurologiche degenerative. In continuità con il progetto realizzato lo scorso anno per la VDW 2018 propone una serie di interventi e attività finalizzate a produrre materiale che aiuti a creare un ambiente confortevole che sia di supporto e favorisca il benessere psico-emotivo delle persone che lì vivono. Gli operatori hanno pensato di proporre alcune attività con lo scopo di unire passato (ospiti) e futuro (bambini ) raccontando una possibilità di incontro che consegneranno alla fine di questo percorso una visione nuova sugli spazi che curano.

La Fondazione La Residenza è una casa albergo che accoglie anziani autosufficienti; offre ai propri ospiti varie attività di socializzazione, animazione ed incontro con il territorio. La Residenza ha unito il movimento e la creatività sia con gli anziani che con i bambini: lavorando parallelamente sulla danza ed il colore e la creazione di un’istallazione che rappresenti il DNA (simbolo di continuità fra le generazioni) e ricorra ai colori primari per armonizzare le parti delle varie discipline artistiche.

La Cooperativa La Miniera di Giove ha collaborato con La Residenza su un progetto intergenerazionale nel quale si è lavorato su aspetti artistici sia con gli ospiti sia con i bambini di un laboratorio scolastico e sul movimento sia con gli ospiti che con gli allievi della scuola di danza CUS Insubria. La realizzazione di una scultura sul DNA ha fatto da fulcro dell’attività da più punti di vista, anche per il fatto di aver utilizzato un oggetto di design della vita quotidiana per reiventarlo per simboleggiare la struttura del DNA.

Il Centro Diurno Integrato per anziani di SOS Malnate SMS – Società di Mutuo Soccorso è una struttura semiresidenziale che accoglie anziani autosufficienti o con una limitata autonomia per l’intero arco della giornata. Il Centro Diurno ha voluto lavorare su stimoli montessoriani per la riabilitazione cognitiva, costruendo oggetti di uso comune, ma utili per il lavoro con gli ospiti.