Il programma del Baff di mercoledì 3 aprile

La giornata si apre, come di consueto, con la proiezione della rassegna “Made in Italy – Scuole”. Alle ore 9.00 al cinema Manzoni (via Calatafimi 5) in programma La prima pietra di Rolando Ravello. Un bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile di una scuola elementare, lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello (Valerio Aprea, ospite in sala). Si tratta di un bimbo musulmano e l’accaduto darà vita a un dibattito pieno di colpi di scena. Una commedia corale in cui i personaggi, dalle diverse sfaccettature, si ritroveranno loro malgrado a risolvere un “piccolo” problema dal quale scaturiranno reazioni inaspettate.

Nel pomeriggio, allo Spazio Festival (piazza San Giovanni), due appuntamenti.

Alle 17.00 un incontro dal titolo B.A. in Liberty con Giuseppe Pacciarotti. Introduce l’assessore Manuela Maffioli

Alle 18.00 per la sezione “Baff in libreria”, presentazione del volume Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del cinema popolare con l’autore Rocco Moccagatta.

«Amati, odiati, mitizzati, derisi, rimpianti, insultati: Carlo ed Enrico, ovvero “I Vanzina”. Una griffe tra le più riconoscibili del cinema italiano, di sicuro una delle più prolifiche. Figli di Steno, uno dei padri della commedia nostrana, hanno proseguito la tradizione di famiglia non disdegnando anche altri generi, dal giallo al melodramma. Per quarant’anni hanno raccontato l’Italia e gli italiani con leggerezza e acume, senza mai prendersi troppo sul serio».

Alla stessa ora ma alla Sala Ratti di Legnano (Corso Magenta 9), presentazione del documentario Portami su quello che canta – Storia di un libro guerriero di Marino Bronzino e Claudio Zucchellini. Attraverso letture e interviste, il documentario racconta la storia del processo allo psichiatra Giorgio Coda, condannato per maltrattamenti ai suoi pazienti della Certosa di Collegno. La vicenda offre molti spunti in relazione al tema del rapporto tra scienza, medicina e diritto, nonché tra medico e paziente. Al termine della proiezione, organizzata in collaborazione con MovieMental, alcuni operatori del CPS di Legnano dialogheranno con gli spettatori e con gli autori.

In anteprima italiana, alle 21.00 al cinema Manzoni (via Calatafimi 8), Bene ma non benissimo, film che segna l’esordio alla regia di Francesco Mandelli, prodotto da Viva Productions.

Protagonista è Candida, un’adolescente paffutella e orfana di madre che vive in un piccolo paese del sud. Costretta a trasferirsi a Torino con il padre, deve affrontare la sfida dell’integrazione in una nuova città e in una nuova scuola a metà dell’anno scolastico. La sua fisicità e il marcato accento meridionale la rendono da subito oggetto di facile bullismo ma grazie alla forza, alla positività e la battuta sempre pronta di Candida, le carte in tavola cambiano e tutti presto dovranno ricredersi e cambiare rotta.

Ospite in sala l’attore Rosario Terranova

Alla stessa ora la sala Ratti di Legnano (corso Magenta 9) propone À cause des filles… et des garçons !? di Pascal Thomas «un neo-marito, appena conclusa la cerimonia nuziale in chiesa, scappa con l’amante, lasciando sbigottiti sposina e invitati che in attesa di un suo probabile ritorno si rassegnano a festeggiare il pranzo, già pagato e, loro malgrado, si trovano a evocare alcune loro bizzarre esperienze amorose…»

Il film è presentato in collaborazione con il festival France Odeon e introdotto dal suo direttore artistico Francesco Martinotti.