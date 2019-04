Sapori di Primavera, un mese di eventi nel Cuneese

Lunedì 1 aprile, presso la Sala G. Vercellotti dell’ATL del Cuneese sono stati presentati i principali eventi fieristico-gastronomici del mese di aprile. “Con questi grandi eventi entriamo nel vivo della rassegna Sapori di Primavera coordinata dall’ATL del Cuneese e che conta, da marzo a luglio, più di 50 eventi”.

Così il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi ha annunciato l’arrivo dei tanto attesi appuntamenti di primavera. “Grazie alle sagre, alle feste patronali e agli appuntamenti gastronomici dedicati ai prodotti locali – secondo Bernardi – la primavera e l’estate in provincia di Cuneo si colorano di mille allegre sfumature. Ogni sagra può essere un valido spunto per visitare i preziosi tesori architettonici e culturali del territorio.”

Ed ecco dunque che villaggi e piazze si animano, con popolazioni che si riuniscono per perpetuare gesti e usanze che affondano le loro radici nel passato e che rafforzano in il senso di appartenenza alla comunità. Prima tra tutti, ad essere presentata, la Festa del Po di Faule in programma il 6 e 7 aprile. La festa celebra la primavera ed è dedicata al fiume Po. Organizzata in collaborazione con il “Parco del Monviso”, prevede mostre, proiezioni di filmati ed escursioni guidate lungo il Po, con momenti gastronomici a base di pesce di fiume e prodotti locali.

Domenica 7 e lunedì 8 sarà invece la volta della 69^ Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima in programma all’area fieristica MIAC in loc. Ronchi. La giornata della domenica sarà dedicata alla vetrina agricola di primavera con stand espositivi, animali della fattoria, prova di caseificazione e mungitura, esposizione cavalli, animazione ed attività per bambini; pranzo a base di carne bovina piemontese. Lunedì si svolgerà invece la mostra di bovini da macello di razze piemontese, di altre razze e di ovi-caprini.

Il weekend successivo, Lagnasco ospiterà la 17^ edizione di Fruttinfiore che, per tre giorni, festeggerà la migliore produzione frutticola locale: la frutta sana, buona e … in fiore! Anche l’edizione 2019 vanta un calendario ricco di appuntamenti. Protagonisti saranno come sempre lo STAO (il Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura), i mercatini ricchi di prelibatezze, i laboratori, il villaggio dei fiori e le attività didattiche per tutti, anche per i più piccoli. Non mancheranno momenti dedicati all’arte, ai convegni, allo sport. Riconfermati i fuochi d’artificio, il percorso gastronomico Fruttintavola e l’area tematica Melagorà.

Nello stesso fine settimana, Mondovì si colorerà con la storica Fiera di Primavera che quest’anno festeggia la sua 60^ edizione. La fiera continua un’antica tradizione che intendeva segnare la fine dell’inverno e l’inizio della primavera con una grande occasione di ritrovo, commercio e scambio.

Si arriva dunque al 21-22 aprile quando Pamparato celebrerà la 32^ edizione di Maestri di gusto in Fiera. L’evento, che si configura come mostra – mercato regionale, si propone di promuovere le indubbie qualità delle attività agricole ed artigianali. L’appuntamento sarà arricchito da numerose iniziative che miglioreranno le conoscenze del territorio e delle tradizioni culturali.

A degna conclusione di un mese di aprile così ricco di iniziative, torna dal 24 al 28 la tradizionale ed imperdibile Sagra del Fritto Misto di Torre San Giorgio con la degustazione del piatto principe della cucina piemontese e la promozione prodotti locali proposto sia con appuntamenti a pranzo che a cena, con musica ed intrattenimenti. La Sagra sarà anticipata, il 23 aprile, dalla tanto attesa inaugurazione del PalaTorre, nuova area polifunzionale a servizio dei cittadini e dei visitatori che vorranno raggiungere Torre per degustare il fritto misto salato, dolce e nella versione street food. “Con questa importante rassegna di eventi fieristico-gastronomici, cercheremo di attrarre sia visitatori per le singole giornate, sia turisti che possano vivere dei fine settimana all’insegna della buona cucina, della convivialità e dell’allegria” ha concluso il Direttore dell’ATL del Cuneese, Paolo Bongioanni.