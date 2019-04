A scuola di arte e porcellana sul Lago Maggiore

Dal 24 marzo al 2 aprile, Angera ospita “Lake Feelings“, seminari sul mondo dell’arte su porcellana e acquerello, tenuti da docenti di fama internazionale (Melanie Foster, Vincent Jeannerot, Patrizia Arvieri). L’iniziativa è organizzata da World Porcelain.

L’evento ha richiamato nella cittadina sul Lago Maggiore, studenti da diversi paesi esteri: Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran, Russia, Svizzera, Germania, Francia, Svezia.

Tra i momenti più significativi della rassegna, si segnala la dimostrazione aperta al pubblico che si è svolta nella serata di ieri, domenica, 31 marzo all’Hotel Pavone (https://www.worldporcelain.art/news/22). L’artista Mariarosa Angeli ha illustrato i dettagli e la tecnica della sua opera “Once Upon a Time” (foto in alto), vincitrice del concorso online “Metamorfosi“.

Dato il successo dell’evento gli organizzatori sono già al lavoro per promuovere una nuova edizione di “Lake Feelings” che si terrà a Marzo 2020, con l’intento di allargare il coinvolgimento ad ancor più insegnanti e docenti.