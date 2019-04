Una serata di “Running & dintorni”

Come ormai tradizione anche quest’anno il Gruppo Podistico Alto Verbano di Germignaga propone

una serata dedicata al podismo (e non solo), denominata “Running & dintorni” in programma

giovedì 18 aprile presso la ex colonia elioterapica di Germignaga con inizio dalle ore 21:00.

Ricco e variegato il programma della serata con diversi ospiti e argomenti di vario genere:

Andrea Arnaboldi presenterà l’iniziativa “continua a sognare” un incredibile progetto di 42

maratone in 42 città d’Italia in 60 giorni con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi da

destinare alle famiglie dei malati di SLA.

Cristina Gogna: una campionessa “nostrana” che sta ottenendo prestigiosissimi risultati in campo nazionale e non solo e che si è recentemente laureata campionessa italiana di mezza maratona

per atleti sordi e silenziosi.

Chiara & Manrico: due atleti del Gruppo Podistico Alto Verbano di Germignaga che ci parleranno delle loro due prossime avventure sull’Isola di Pasqua e in Mongolia: una maratona di 42 km e un raid in sei tappe per un totale di quasi 174 km in sei giorni.

Giancarlo Colla: 90 anni e non sentirli! Uno straordinario uomo che ci presenterà il suo ultimo

libro “50 itinerari e tempi per diversamente giovani novantenni”.

E per finire la presentazione della 40° edizione della Camminata “Alto Verbano” in programma

domenica 12 maggio, un appuntamento da non perdere!

La serata è ad ingresso libero e aperta a tutti.

Presenterà la serata la giornalista Erica Besoli.

Giovedì 18 aprile 2019 – ore 21:00 – Colonia Elioterapica di Germignaga in via Bodmer.