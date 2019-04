Solo per i tuoi occhi: personale di Matteo Pizzolante

“Un paziente lavoro di ricostruzione digitale”.

È stata inaugurata la mostra “Solo per i tuoi occhi”, la personale di Matteo Pizzolante ospitata al Zentrum, Viale S.Pedrino 4, Varese fino al prossimo 12 maggio.

« Viviamo un’epoca di iper-realtà caratterizzata da una moltitudine di incontri ed esperienze, accelerazioni frenetiche e brusche frenate; tutto scorre ed è difficile spesso acchiappare quei nodi attraverso cui, come Arianna, tornare indietro. Recordari tiene in sécordis, “cuore”, ovvero il luogo ritenuto dagli antichi della memoria. Lungi dal dipingere un elogio nostalgico del passato, considero il ricordo come la soglia che plasma il desiderio nel presente. Non si tratta quindi assolutamente di nulla di vaporoso e sentimentale, anzi consiste in ciò che è più specifico e tagliente: ricordo il profumo di una specifica aria e di una particolare luce, ricordo il sole viaggiare disegnando un’ineluttabile traiettoria così che a una certa ora del giorno l’ombra passi proprio lì, accanto alla mia finestra, sicuramente aperta in quel momento della sera. Stranamente è proprio il ricordo che, invece di abbandonare l’io nei meandri della propria soggettività, solca silenziosamente la traccia della tradizione, il calco dove in ogni tempo è possibile tornare e trovare riposo. I software di modellazione 3D non raffreddano quindi il lato affettivo delle evocazioni, ma ne accentuano la dimensione collettiva e condivisibile. In bilico tra l’incanto degli scorci domestici e la ponderata precisione della ricostruzione virtuale, cedo il passo all’emergere delle immagini, specchi e riflessi di ciò che è stato e potrebbe ancora essere».

Solo per i tuoi occhi

Matteo Pizzolante

Opening domenica 7 Aprile, ore 18

7 aprile – 12 Maggio 2019