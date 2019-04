Quando il teatro è fatto coi piedi, appuntamento al Fratello Sole

Al Fratello Sole arriva un nuovo appuntamento con la rassegna teatrale Piccoli Passi, che per la XIX edizione affronta il tema “La scena è femminile”. L’appuntamento per bambini e famiglie sarà sabato 13 aprile alle ore 16.30 con C’era due volte un piede di Verónica González (Teatro dei piedi, Forlì), spettacolo di burattini coi piedi adatto a tutti. Costo del biglietto Euro 5,00.

I piedi di Verónica González sono devvero speciali: ogni volta che li solleva verso il cielo, si trasformano in buffi personaggi. Così le sue “marionette in carne ed ossa” interpretano spassose microstorie, tra humor e poesia, accompagnate da una ricca colonna sonora. Artista di origine argentina, ma da tempo in Italia, Verónica González gira il mondo con C’era due volte un piede. E lo gira proprio a piedi, incantando piazze e teatri e mettendo un piede anche in televisione. Gesto e musica rendono universale il suo spettacolo, a metà strada fra mimo e teatro di figura, una carrellata di storie che parlano senza confini a piccoli e grandi. Un’occasione preziosa per vedere qualcosa di raro e originale nel panorama teatrale per l’infanzia.

L’appuntamento al Fratello Sole si inserisce nella ricca programmazione della Festa del Teatro (Busto Arsizio,

11-14 aprile), l’evento promosso in sinergia dalle otto sale cittadine riunite nel Tavolo Teatri, con il coordinamento dell’Assessorato alla Cultura. Prima dello spettacolo pomeridiano in sala, Verónica González sarà presente sabato 13 aprile alle ore 12 in Piazza San Giovanni per un’intervista presso lo Spazio Festival.

All’interno della stessa manifestazione, il Fratello Sole propone giovedì 11 aprile un “omaggio a Robert Redford, maestro di recitazione” con la proiezione del film Old Man & The Gun alle ore 16 e alle ore 21. L’appuntamento serale sarà introdotto da Paolo Castelli, curatore della rassegna cinematografica Personae 2019. Ingresso giovedì Euro 5,00. Repliche sabato 13 aprile ore 21.30 e domenica 14 aprile ore 16 e ore 21, ingresso intero Euro 6,00 – ridotto Euro 5,00.

Nel mese di aprile si concluderà al Fratello Sole il “Progetto Scuola: Cinema – Teatro – Letteratura” per l’anno scolastico 2018/2019. L’ultimo appuntamento sarà martedì 30 aprile con il film Il ritorno di Mary Poppins per bambini dagli 8 agli 11 anni.