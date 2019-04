Termina senza reti tra Sestese e Varese

Come all’andata termina 0-0 tra Sestese e Varese. Una gara con poche emozioni e quasi tutte nel primo tempo quelle del “Milano”. Un pareggio che cambia poco o nulla in classifica per le due formazioni, ma con i biancorossi che possono recriminare per l’errore al 47’ della ripresa, quando Moceri ha sbagliato un appoggio facile da pochi passi a porta vuota mandando clamorosamente alto. Peccato per il giovane attaccante del Varese che fino a oggi è stato un fattore positivo. In settimana dovrebbero arrivare novità dalla società, staremo a vedere.

FISCHIO D’INIZIO – Dopo il poker rifilato al Busto 81, mister Manuele Domenicali – squalificato e sostituito in panchina da Ciro Improta – conferma Daniele Lonardi in difesa, Mondoni sulla fascia destra d’attacco e Silla sulla trequarti, lasciando in panchina Bianchi, Lercara e Camara. L’unico che rientra dal primo minuto è Gestra a centrocampo. La Sestese del grande ex Pierluigi Gennari schiera il classico 4-3-1-2 con il brasiliano Ianni Basilio in attacco.

IL PRIMO TEMPO – Partono meglio i padroni di casa, che si rendono pericolosi al 5’: su azione di corner Mehmetaj stacca bene e incorna trovando però la pronta risposta di Scapolo. Dopo la prima fiammata però i ritmi si abbassano e bisogna aspettare il 16’ per l’azione personale di Scaramuzza che conclude di poco a lato. I biancorossi sfiorano il gol al 29’ con il colpo di testa di Simonetto su azione d’angolo che passa a un pelo dal palo. Al 38’ è ancora Scaramuzza il più pericoloso per il Varese: dribbling su Mauro e tiro sul primo palo dove però Catanese è pronto alla respinta. La risposta dei sestesi arriva nel finale di tempo: al 43’ Ianni prova un destro rasoterra dal limite dell’area ma Scapolo è ancora attento e in tuffo copre il primo palo negando la gioia all’attaccante brasiliano padrone di casa. Il primo tempo si chiude così senza gol.

LA RIPRESA – Poco incisive sin dai primi minuti, Sestese e Varese pensano a non scoprirsi e in attacco non riescono a creare occasioni da gol. I mister provano ad affidarsi a forze fresche ma anche i neo entrati riescono a dare una scossa al match. Anche le brutte condizioni del campo limitano i giocatori, che non riescono a portare avanti trame interessanti palla a terra. Il finale è però di marchio biancorosso. Prima Scaramuzza al 44’, servito da Gestra, spreca calciando male di sinistro, al 47’ è clamoroso l’errore di Moceri che da due palli dalla linea di porta riesce a calciare alto. Errore di gioventù per un 2001 a cui poco si può dire per impegno, peccato perché sarebbe stato un appoggio da tre punti.