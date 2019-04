Ubriaco al volante della A6, patente ritirata

La notte scorsa i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un trentenne operaio di Marchirolo poiché ubriaco alla guida.

I militari dell’Arma hanno operato un controllo dell’automobilista mentre transitava a Varese in via Corridoni. L’uomo era al volante della propria autovettura, una berlina di lusso, l’Audi A6, in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente ad abuso di bevande alcoliche.

Sottoposto ad accertamento del tasso di alcolemia, è emerso che l’uomo stesse guidando con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro. Patente di guida ritirata.