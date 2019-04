Un’estate da sBallo con la scuola Danza360

Anche quest’anno la scuola Danza360 propone un Summer Dance Camp dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Dal 15 luglio al 9 agosto sarà possibile far avvicinare i propri figli alla danza in modo divertente.

DOVE

L’edizione 2019 si terrà presso la scuola ASD Danza360 in via Michelino da Besozzo 3/B (VA).

QUANDO

Il campo estivo prenderà il via a partire dal 15 luglio e si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00 per le seguenti settimane:

– settimana 15-19 luglio

– settimana 22-26 luglio

– settimana 29 luglio-2 agosto

– settimana 5-9 agosto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota settimanale di partecipazione al campo estivo è di 140€ e comprende:

– pranzo con possibilità di personalizzazione del menù presso il bar/ristorante/gastronomia 3 Lire di Besozzo e Aries Pasticceria

– merenda

– entrata in piscina tutti i giovedì presso Centro Sportivo Stadium di Besozzo

– tessera associativa e assicurativa valida 12 mesi

È previsto uno sconto del 10% per iscrizione fratellini/sorelline e/o per iscrizione a settimane multiple.

Anticipo da versare al momento dell’iscrizione, saldo da effettuarsi ad inizio settimana (lunedì pomeriggio al termine delle attività).

È possibile scegliere l’opzione “mezza giornata” con pranzo escluso (80€) o incluso (90€). Alla mezza giornata non è applicabile scontistica.

Non vi interessa iscrivere vostro figlio al campo estivo ma vorreste comunque farlo avvicinare alla danza durante l’estate? Sarò possibile farlo partecipare ai corsi di danza organizzati dalla scuola.

50€ a settimana per 5 lezioni. La quota comprende la tessera associativa e assicurativa valida 12 mesi.

Max partecipanti a settimana: 12 bambini + 5 bambini per le sole lezioni di danza.

COME E QUANDO ISCRIVERSI

È possibile iscriversi a partire dal 6 maggio 2019 inviando una email a

inserendo nome, cognome e recapito telefonico del genitore + nome, cognome età del bambino + settimane di interesse.

Per maggiori informazioni

Sito: www. danza360.it

Email: info@danza360.it

Tel.: 3466132800