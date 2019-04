Urban Colour Run, torna la camminata più colorata che c’è

È stata presentata questa mattina a Palazzo Brambilla la seconda edizione della Urban Colour Run, la camminata non competitiva che si svolgerà domenica 12 maggio. Dalle 15.30 un’esplosione di colori conquisterà le strade di Castellanza grazie all’impegno e all’organizzazione del Gruppo Giovani Castellanzesi guidato da Stefano Bosello e composto da una cinquantina di ragazzi della città. L’evento ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Sport della Città di Castellanza.

La camminata è aperta a tutti: ciascuno potrà scegliere la propria andatura e il proprio colore preferito. Arrivo e partenza dell’Urban Color sarà in viale Rimembranze 4B (a lato del palazzo municipale), dove i partecipanti saranno accolti da un party indimenticabile e da un punto di ristoro organizzato dalla Pro Loco con buona musica, una cascata di colori e una buona causa, quella della Pro Loco, che sta finanziando l’acquisto di macchinari per l’ospedale di Busto Arsizio. L’anno scorso vi parteciparono circa 1000 persone.

Soddisfazione per questa nuova edizione è stata espressa sia dall’assessore alla Cultura Gianni Bettoni che dal sindaco Mirella Cerini i quali hanno sottolineato la grande vitalità e capacità organizzativa del gruppo dei giovani che da qualche anno anima la città anche con la Notte Bianca: «Cerchiamo di sostenerli in ogni modo perchè meritano attenzione per quello che fanno per la cittadinanza». Bosello ringrazia e rilancia: «L’impegno è davvero grande ma vorremmo fare di più e coinvolgere i ragazzi della Liuc. Per ora abbiamo avuto reazioni positive dagli Erasmus».

Per partecipare all’iniziativa occorre iscriversi: il costo dell’iscrizione fino al 3 maggio 2019 è di € 10,00 per gli adulti e di € 7,00 per i ragazzi fino a 10 anni; dopo questa data il costo dell’iscrizione è di € 15,00 per gli adulti e di € 10,00 per i ragazzi fino a 10 anni.

Inclusa nell’iscrizione alla manifestazione è prevista una T-shirt ufficiale dell’evento, una busta di colore, un gadget dell’evento e l’assicurazione. Ci saranno due premi messi a disposizione dall’amministrazione comunale. L’atleta più giovane e l’atleta più anziano.

Per iscriversi è possibile recarsi ogni martedì sera presso la sede dell’associazione Gruppo Giovani Castellanzesi (in Viale Rimembranze, 4b Castellanza) dalle ore 21.00 alle ore 23.00; coloro che desiderano iscriversi on line ed effettuare il pagamento dell’iscrizione, possono collegarsi al seguente link:

https://www.tickettailor.com/events/gruppogiovanicastellanzesi/146442.

Coloro che si iscriveranno on line riceveranno via mail la “Dichiarazione liberatoria di responsabilità” da compilare, firmare e riportare il giorno della consegna del materiale.

L’evento sarà seguito dall’associazione attraverso la pagina facebook del Gruppo Giovani Castellanzesi dove saranno postati gli aggiornamenti relativi alla manifestazione.

Per maggiori informazioni: info@gruppogiovanicastellanzesi.com.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 19 maggio.