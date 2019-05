2 giugno, è la Festa dei Bambini

Un 2 giugno tutto dedicato al futuro: saranno i bambini i protagonisti della festa della Repubblica organizzata dal comune di Azzate. Non a caso s’intitola la “Repubblica dei bambini” e si terrà nel parco del Comune, Villa Castellani.

Si parte sin dal mattino alle 9.30 con un torneo di scacchi con “Le Torri di Azzate” aperto a tutti: iscrizione gratuita entro le 9,15 oppure in Biblioteca nei giorni precedenti.

Ore 10 visita guidata alla Villa Castellani, il Palazzo Comunale

Alle ore 11.15 Battesimo civico: consegna della Costituzione ai diciottenni e ringraziamento ai volontari.

Dalle 15 alle 17.30 apertura straordinaria della biblioteca

Dalle 15 alle 16.30 laboratori per i bambini: “Bosco dei colori” a cura di Cristina Galli e “Prato Fiorito” a cura dell’Associazione Binari 9trequarti.

Dalle 15 esposizione spaventapasseri grazie agli organizzatori della Festa di San Giorgio ed esposizione progetti “Eureka! Funziona!” realizzati dai bambini di quinta della scuola primaria di Azzate.

Ore 16.30 merenda per tutti i bambini

Ore 17 con gli attori de “La Baracca di Monza”, inserito nel circuito del Teatro Blu – Terra e Laghi, andrà in scena lo spettacolo “Buon appetito Riccioli d’oro”

In piazza Antonio Ghiringhelli, la piazza del Belvedere, la Pro Loco di Azzate organizza dalle ore 18.30 performance di Acrobalance a cura di Gym Art Di Buguggiate (in caso di pioggia l’evento sarà annullato)

Tutta l’iniziativa è ad ingresso gratuito