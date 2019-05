Agli Alpini piace il treno: in 250mila all’Adunata con Trenord

Oltre 250mila viaggiatori hanno raggiunto con Trenord l’Adunata nazionale degli Alpini a Milano, da venerdì 10 a domenica 12 maggio. In particolare, oltre 20mila persone hanno acquistato e utilizzato il biglietto speciale proposto dall’azienda ferroviaria in occasione della manifestazione, che a 10 euro consentiva di viaggiare in treno fino a Milano e sui mezzi urbani di ATM – tram, bus e l’intera rete metropolitana urbana e extraurbana – per tutte le tre giornate.

In occasione della manifestazione, Trenord ha messo in campo un piano straordinario di potenziamento delle composizioni, aggiungendo nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio oltre 130mila posti a 390 corse, per un totale di 300mila sedili a disposizione dei viaggiatori nel weekend per raggiungere Milano.

Inoltre, domenica 12 maggio circa 1000 alpini valtellinesi hanno raggiunto la sfilata a Milano a bordo di un treno straordinario da Tirano, con fermate a Sondrio, Morbegno e Colico, istituito dall’azienda di trasporto ferroviario.