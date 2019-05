Alla scoperta dei tesori del prato, tutti da censire

Anche i bambini, nelle loro vesti di giovani esploratori e piccoli ricercatori, partecipano al BioBlitz 2019, l’iniziativa regionale che coinvolge tutti i cittadini, accompagnati da esperti, nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. Anche nel Parco Regionale del Campo dei Fiori, nella giornata di sabato 1 giugno secondo il seguente programma.

I TESORI DEL PRATO: FIORI E IMPOLLINATORI

Sabato 1 giugno, dalle 15:00 alle 16:30, Brinzio

Alla scoperta della flora erbacea e dei piccoli sirfidi, api e farfalle che popolano i prati sotto le pendici del Campo dei Fiori nel bellissimo borgo di Brinzio. Censimento fotografico, adatto ai bambini.

PICCOLI MA IMPORTANTI: L’ECOSISTEMA DEL PRATO CON I SUOI PREZIOSI ABITANTI



Sabato 1 giugno, dalle 16:30 alle 17:45, Brinzio

Alla scoperta del piccolo mondo popolato da insetti e piccoli invertebrati tra i fiori e le erbe selvatiche presenti nei bellissimi prati e lungo le sponde del laghetto di Brinzio. Censimento fotografico, adatto ai bambini.

Per entrambe le iniziative il ritrovo è al parco comunale “Tonino Piccinelli” di via Piave, a Brinzio.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria allo 0332 435386 oppure educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it.

I COLORI DELL’ACQUA: LIBELLULE E DAMIGELLE

Domenica 2 giugno alle ore 9.30 nell’oasi della Palude Brabbia

Leggi qui

La presenza del pubblico è l’elemento fondamentale del progetto: i cittadini, coinvolti attivamente in una attività a carattere scientifico di “Citizen Science”, contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde.

I dati raccolti durante il censimento sono subito inseriti nella piattaforma informatica www.inaturalist.org del progetto BioBlitz Lombardia 2019 e saranno un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.