Alla scoperta della Val Veddasca e dei suoi piccoli mondi abitati

“Piccoli mondi abitati in Val Veddasca” è una proposta di riscoperta della Val Veddasca secondo una nuova prospettiva.

Sono state progettate 4 giornate che si presentano come escursioni tra borghi e boschi e tuttavia assumono diverse connotazioni strada facendo. La sfera culturale e quella ambientale si fondono con quella sociale, economica, legata alle arti e alle tradizioni. L’invito che fanno gli organizzatori a chi vorrà partecipare è quello di abbandonare per una volta l’idea di camminare in montagna per giungere su una cima, ma al contrario scegliere di restare in basso, vicino alla gente, dentro le loro case, oppure ancora nei sentieri di sottobosco. Camminare piano, per lasciarsi il tempo di stupirsi, conoscere, incontrare, sentire e raccontare storie, oppure semplicemente restare in silenzio e ascoltare i suoni e i silenzi di questo territorio. Sono escursioni “fuori tema”, proprio perché tutti i temi sono coinvolti.

Il calendario

Due weekend diversi, accomunati dal medesimo spirito: vedere la Val Veddasca con occhi diversi, con menti e a braccia aperte.

• Sabato 11 maggio, dalle 10 alle 17 – Curiglia (VA) – “Di Pietra e in salita” – escursione per vedere Curiglia (e l’alpeggio di Sarona) da dentro, con i suoi abitanti, umani e non solo

• Domenica 12 maggio, dalle 10 alle 16 – Piero (VA) – “Ambrogio e Piero” – scegliere di vivere in luoghi piccolissimi per riprogettare la propria vita e ridare ai luoghi stessi un nuovo significato

• Sabato 15 giugno, dalle 10 alle 16 – Lozzo (VA) – “Fissare il mio ricordo in una cartolina – ep.1” – Laboratorio fotografico di Cianotipia in cammino

• Domenica 16 giugno, dalle 10 alle 17 – Biegno (VA) – “Fissare il mio ricordo in una cartolina – ep.2” – Laboratorio fotografico di Lumen Print tra Biegno e l’alpeggio di Cangili

Gli ideatori: Piccoli Mondi Abitati nasce dall’incontro, mai casuale, tra Paolo Fumagalli: Guida Ambientale Escursionistica AIGAE e Guida Naturalistica Parco Ticino Lombardo –

https://www.facebook.com/paolo.fumagalli.3192

Piccoli Mondi Abitati è una sorta di spin-off del Festival – https://www.confini-associazioneculturale.it/

Associazione Fotografica 2Punto8: promuove iniziative e workshop su tecniche fotografiche, restauro fotografico, fototerapia/arte terapia, ricerca di arti espressive, unendo tutto al benessere della persona: https://2punto8blog.wordpress.com/