Alto Verbano, la camminata compie 40 anni

Quella di ieri è stata senza dubbio l’edizione più si significativa delle camminate Alto Verbano, d’altronde il traguardo della 40esima edizione era troppo importante e non poteva che essere così.

Galleria fotografica La 40° camminata dell\'Alto Verbano 4 di 6

Il peggioramento delle condizioni meteo proprio in corrispondenza del weekend ha solamente tolto un po’ di bellezza e qualche raggio di sole ai nostri luoghi ma a fine manifestazione i commenti e gli apprezzamenti dei partecipanti sono stati comunque unanimi.

È stata una sorpresa riservata ai partecipanti in prossimità del punto di controllo nei pressi delle fortificazioni della linea Cadorna di Brezzo di Bedero trovare una garitta con tanto di controllori in divisa originale dell’epoca era il preludio dell’ancora più stupefacente visita delle fortificazioni in galleria, illuminate a giorno per l’occasione con l’ausilio di un gruppo elettrogeno e con la diffusione di musiche nei vari ambienti.

Dopo l’uscita dalle gallerie il passaggio lungo le fortificazioni esterne prima di affrontare l’ultimo tratto in discesa verso Germignaga e trovare al ristoro finale anche un delizioso e apprezzatissimo fumante piatto di pasta.

Significativi anche i dati di partecipazione con 815 iscritti complessivi e 21 gruppi sportivi e non. La classifica ha visto infatti primeggiare il folto gruppo di genitori e amici della Scuola Materna di Germignaga con 91 iscritti mentre significativa e importante la presenza di numerosi gruppi sportivi provenienti da fuori regione e provincia oltre ai tradizionali gruppi amici del comitato provinciale di Varese.

«Un doveroso ringraziamento al gruppo “Noi della Cadorna” di Brezzo di Bedero per lo straordinario lavoro effettuato alle fortificazioni, ai volontari della Protezione Civile di Germignaga, Brezzo di Bedero e Castelveccana che hanno vigilato sulla sicurezza nei luoghi di attraversamento, unitamente alla Pro Loco Germignaga e ad altri volontari, ad Ivo, superbo cuoco meritevole del titolo di Masterchef della volontarietà e al Germignaga Calcio che ha preparato gustose salamelle e patatine per tutti, alla Nova Coop di Luino per il generoso contributo di generi alimentari utilizzati nei punti di ristoro e infine agli straordinari componenti dell’Alto Verbano Germignaga che hanno lavorato duramente per più giorni per regalare a tutti i partecipanti un’indimenticabile giornata. Alcune immagini dell’evento si possono trovare sulla pagina evento Facebook 40a camminata Alto Verbano», affermano gli organizzatori.