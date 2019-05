Pronto soccorso, anestesia e ginecologia: novità per Busto e Gallarate

Accorpamenti ma anche potenziamento e ricerca di personale. La direzione strategica dell’asst valle Olona sta affrontando i molti delicati problemi all’ordine del giorno.

Tra le novità positive in vista c’è la possibilità di attivare la guardia radiologica notturna in tutti i presidi, anche laddove oggi esiste solo la reperibilità.

Misure di alleggerimento del carico di lavoro sono state prese per i pronto soccorso. Per il periodo estivo, l’Asst Valle Olona ha reclutato, con un bando, due cooperative di medici da inserire nei pronto soccorso: « È una soluzione temporanea pensata per dare un po’ di respiro agli specialisti di Busto e Gallarate – spiega il direttore generale Eugenio Porfido – Abbiamo già avviato l’affiancamento dei nuovi medici nel PS di Busto mentre stiamo ancora attendendo su Gallarate perché chiediamo dei requisiti specifici per i medici della cooperativa e non tutti hanno, per esempio, la specializzazione. Noi continuiamo a cercare personale specializzato da assumere a tempo indeterminato, intanto abbiamo adottato questa soluzione tampone per l’estate».

L’azienda è sempre alla ricerca di personale per risolvere le principali carenze. A breve, verrano espletate le pratiche per un concorso destinato a ginecologi e anestesisti mentre prenderà servizio, magari già dalla metà del mese prossimo, il nuovo primario della ginecologia e ostetricia. Si tratta del primario dell’ospedale di La Spezia ed è specializzato nella ginecologia oncologica.