Axpo, tutto in una notte: per salvarsi deve vincere a Piacenza

Si decide tutto in una partita secca: Bakery Piacenza e Axpo Legnano si affronteranno questa sera (mercoledì 22, dalle 20,30) sul parquet degli emiliani per la Gara5 della finale playout, quella che alla sirena consegnerà un verdetto senza appelli: ci vince resta in A2, chi perde torna in B.

Una partita in cui – come sempre avviene in questi casi – i valori tecnici contano in modo relativo, mentre crescono di importanza la tenuta mentale e la motivazione che i singoli giocatori e le due squadre riescono a darsi. La serie fino a questo punto è stata equilibratissima: due vittorie per parte, anche rocambolesche e con scarti spesso risicati e con una sola partita (la terza, vinta da Legnano) in cui il divario è apparso netto.

Piacenza può contare sul pubblico di casa e su un giocatore come l’americano Appling che è un vero fattore offensivo; occhio anche alla enorme esperienza di Marques Green, inversamente proporzionale alla sua taglia fisica. Sui due stranieri si fonda il grosso dell’attacco emiliano, e questo può essere un vantaggio per una Axpo che ha a disposizione un cast italiano forse superiore; chiaro però che anche la squadra di Mazzetti ha in Raffa e Thomas – i due americani – le due carte principali da giocare.

«Andiamo a Piacenza per riprenderci la vittoria gettata in gara 4 – ha detto Mazzetti a LegnanoNews – . L’unico obiettivo è vincere. Chi, mentalmente sarà più forte, avrà la meglio e daremo tutto per essere noi quella squadra». La partita sarà diretta dai signori Masi, Pierantozzi e Wassermann; presente al PalaBakery una buona rappresentanza del tifo organizzato degli Knights.