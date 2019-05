Bici e ristori, la Binda premia con borsa di studio due studenti del Falcone

Sono state due le borse di studio consegnate oggi dalla Società Ciclistica Alfredo Binda a Simona Baldin e Sabeur Dabbabbi, i due alunni più meritevoli dell’Istituto G. Falcone di Gallarate che, insieme ai loro compagni, hanno collaborato agli eventi internazionali di Gran Fondo dello scorso anno, che hanno portato a Varese migliaia di persone.

Sabeur Dabbabbi, studente del 5° anno del corso Professionale Enogastronomico è stato scelto per il suo grande impegno profuso in occasione del Mondiale di Gran Fondo dello scorso mese di settembre. L’evento ha fatto registrare a Varese 22.457 presenze nel week end (Fonte Ufficio Statistico Camera di Commercio di Varese) provenienti da 61 Paesi nel mondo.

Simona Baldin, della 4° Professionale Enogastronomico, ha dato il meglio di sé in occasione del Pasta Party della 3° edizione della Granfondo Tre Valli Varesine, gara per appassionati di ciclismo che lo scorso ottobre ha visto piu’ di 1.800 iscritti al via e 3.000 pasti serviti nel Race Village di Piazza Repubblica. Fondamentale è stato il supporto di Tigros, importante partner delle manifestazioni internazionali che ha fornito le materie prime poi cucinate e servite dai ragazzi del Falcone.

«Sotto il tendone Piazza Repubblica gli alunni dell’Istituto Falcone di Gallarate, guidati dalle sapienti mani dei loro professori, nel 2018 si sono veramente superati – dice Renzo Oldani, Presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda – Già negli anni passati avevamo ricevuto complimenti da molti partecipanti per la qualità del cibo e del servizio offerto ma in quest’ultima edizione il Pasta Party ha fatto davvero la differenza. Tra le due manifestazioni si sono alternati quasi 300 studenti e il merito del grande successo che hanno riscosso gli eventi internazionali di Gran Fondo è anche loro»

Alla premiazione hanno partecipato, oltre a Oldani, anche Roberto Casnati, vice presidente S.C. Binda; Andrea Cassani, sindaco di Gallarate; il prof. Andrea Ferro, il prof. Silvano Gomaraschi e l’architetto Marina Bianchi, preside dell’Istituto Falcone di Gallarate insieme ai rappresentanti del direttivo della Società Ciclistica Alfredo Binda.

Appuntamento a sabato 5 e domenica 6 ottobre per la prossima edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine che avrà sempre in Piazza Repubblica il cuore della manifestazione e ovviamente del Pasta Party by Istituto g. Falcone di Gallarate (per maggiori informazioni www.trevallivaresine.com)