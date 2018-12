Jochen, Astrid e la proposta di matrimonio dopo la Granfondo Mondiale

Un boato che risuona per tutta la piazza. Applausi che si levano e una mano che si alza sopra le teste di tutti con un anello luccicante all’anulare (foto Luca Leone).

È questa una delle scene più belle della Granfondo Mondiale Varese 2018, quella in cui una coppia di giovani ragazzi del Belgio ha deciso di sposarsi. Lui, Jochen, non ha finito la gara perchè è caduto durante il percorso. Una volta medicato è andato da lei, Astrid, che nel frattempo lo aspettava sotto il grande tendone allestito in Piazza Repubblica. Durante il pranzo la proposta, benedetta anche dal boato di tutti gli altri ciclisti che hanno assistito alla scena.

Una scena che non è sfuggita agli organizzatori della competizione che hanno deciso di far salire i due giovani sul gradino più alto del podio prima dell’inizio delle premiazioni. E anche lì lui si è inginocchiato di nuovo, rifacendole la proposta e portando a casa il secondo sì.