Bomba d’acqua in Valcuvia allagamenti di strade e case

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta intorno alle 13 e 30 di sabato 25 maggio sulla Valcuvia. In via San Gottardo a Cuveglio sono saltati due tombini per la straordinarietà della precipitazione e ci è voluto l’intervento di Protezione civile e Vigili del fuoco per soccorrere persone, automobili rimaste bloccate per strada e garage allagati. Gli interventi hanno riguardato esclusivamente la località di Cuveglio e zone limitrofe.

Galleria fotografica Nubifragio Valcuvia 4 di 4