Brucia il tetto di una palazzina nel centro di Malnate

Un incendio è divampano questa mattina, giovedì 2 maggio, attorno alle 8 nel sottotetto di una palazzina di via Mazzini nel centro di Malnate.

A dare l’allarme una residente che ha allertato i vigili del fuoco intervenuti con il supporto del 118.

Lo stabile è situato proprio nel cuore di Malnate: l’arrivo dei mezzi di soccorso ha creato disagi anche al traffico. Via Mazzini, di fatti, seppur piccola, è una strada molto trafficata ed è stata chiusa alla viabilità per permettere ai vigili del fuoco di svolgere al meglio e in sicurezza i lavori di spegnimento.

L’edificio è stato evacuato

(ultimo aggiornamento: 9.50 di giovedì 2 maggio)