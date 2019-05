Camminate in fasce e Kangatraining per la Settimana del Babywearing

La passeggiata per la Settimana del babywearing diventa un’abitudine. L’iniziativa che ieri, martedì 7 maggio, ha coinvolto alcune mamme con i loro bambini portati in fascia in una soleggiata passeggiata lungo il Ticino, diventa un appuntamento fisso, quello con “Le camminate in fasce”, ogni martedì mattina alle ore 10 a Sesto Calende.

“Le camminate in fasce” sono serie di incontri itineranti, della durata di circa due ore, dove le mamme con i loro bimbi avranno modo di fare del fitness con le fasce portabebè, marsupi o anche con il passeggino e avere qualche consiglio per migliorare e agevolare il ritorno in forma.

Gli incontri si avvalgono della collaborazione di womanlovesports.com e si svolgono ogni martedì mattina, dalle ore 10, con partenza dal nuovo negozio Tabata Modern Family, recentemente inaugurato in corso Matteotti 49 a Sesto Calende, che mette a disposizione dei partecipanti (su richiesta) diversi supporti portabebè da provare.

E oggi pomeriggio mercoledì 8 maggio alle ore 17 è in programma un altro evento per la Settimana del Babywearing: una Lezione di prova di Kangatraining, con la possibilità di farsi scattare qualche foto da Magdalena Adamowicz Photography.

Il Kangatraining è una pratica sportiva studiata apposta per le esigenze delle mamme e dei loro neonati: un modo divertente per rimettesi pienamente in forma, garantendo coccole e vicinanza al bambino. Durante il Kangatraining viene prestata molta attenzione affinché il pavimento pelvico si protetto e rafforzato, lavorando anche sulla postura corretta nella vita quotidiana con il bimbo e il rinforzo dei muscoli addominali più profondi.

Per info e prenotazioni info@tabatashop.com.