Tabata, tutto per l’infanzia

Tabata, storico negozio di prodotti per l’infanzia, ha aperto il suo nuovo negozio a Sesto Calende, in via Matteotti 49, dopo la chiusura di Varese nel 2012 e qualche anno di sola attività online.

Galleria fotografica Tabata 4 di 13

Tabata ha mosso i suoi primi passi nello storico negozio in centro a Varese, condividendo con mamme e papà una forte passione per i prodotti eco-bio delle migliori marche, imparando a selezionare con attenzione e cura le soluzioni più accattivanti e innovative di articoli sani e sicuri per l’infanzia, contraddistinti da alta qualità e massima funzionalità.

La scelta di tornare ad aprire un negozio nasce dalla consapevolezza che il contatto umano è importante per i clienti, che trovano nello staff del negozio un punto di riferimento e che è proprio dal dialogo con le persone che si migliora sempre di più l’attività, andando a cercare anche prodotti nuovi che sappiano rispondere alle esigenze dei genitori di oggi.

Negli anni Tabata è cresciuto e grazie a internet e all’e-commerce ha raggiunto tante persone e ha scoperto prodotti che in Italia non erano ancora arrivati, attivando anche collaborazioni con importanti marchi stranieri.

Per Tabata il naturale, il biologico e l’attenzione verso l’ambiente sono importanti e rappresentano l’impronta che ognuno di noi lascia sulla Terra e non solo una “moda” e oggi è il primo KIDSCONCEPTSTORE naturale e bio in Italia.

Tutti i prodotti in vendita nello store online o a Sesto Calende, sono stati accuratamente selezionati per offrire solo vera e scegliere solo le cose migliori.

Lo staff di Tabata ha pensato anche ai genitori, per offrire un’esperienza di shopping serena, creando un’area dove i bambini possono giocare, colorare o arrampicarsi sulla nuova parete di arrampicata mentre mamma e papà scelgono vestitini, accessori o fanno quattro chiacchiere tra di loro.

E per finire, Tabata promuove anche l’organizzazione di eventi dedicati a bambini e genitori.