C’è il Corpus Domini, avviso alla cittadinanza

Processione del Corpus Domini nella giornata di domenica 2 giugno 2019 a partire dalle ore 18 con il seguente percorso dalla Prepositurale di Piazza Libertà, Via Portici, Via San Cristoforo, Via Verdi, Via San Giuseppe, Via S. Francesco sino alla chiesa della Sacra Famiglia.

Il Comune di Saronno chiede a tutte le utenze poste lungo il percorso di esporre i rifiuti al termine della manifestazione religiosa.