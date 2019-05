Il cestaio: un’arte da riscoprire e sperimentare

I bambini e i mestieri di una volta: il Monastero di Torba propone per domenica 12 maggio dalle ore 15 un pomeriggio alla scoperta dell’antica arte dell’intreccio dei canestri, sotto la sapiente guida di esperti artigiani per conoscere, carpire i segreti e sperimentare l’arte antica ciascuno con le proprie manine.

Quello del “Cestaio” è un mestiere oggi meno comune di un tempo, ma non per questo meno affascinante, tutto da raccontare. E da provare, con un laboratorio di manualità in cui ciascuno potrà mettersi alla prova e realizzare il proprio cesto sotto la guida di Pier Mario Travaglia.

Attività adatta a bambini in età scolare, tra i 6 e i 10 anni.

La partecipazione al laboratorio, comprensiva di ingresso al sito del Fai è di 8 euro per ogni bambino (ridotto 3 euro per iscritti FAI e residenti Gornate Olona).

Per i genitori accompagnatori vale la bigliettazione ordinaria: 7 euro l’ingresso (gratuito per iscritti FAI e residenti di Gornate Olona).

Attività su prenotazione, fino ad esaurimento posti scrivendo a faitorba@fondoambiente.it oppure 0331 820301.