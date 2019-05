Ciclista perde il controllo e finisce giù da una scarpata

Un ciclista di 60 anni ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito giù da una scarpata.

È successo poco dopo le 17.45, a Corcapolo, nel Locarnese.

Il ciclista svizzero circolava su via Cantonale da Camedo in direzione di Intragna. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto in prossimità di una curva, ha perso il controllo della propria bicicletta andando a sbattere dapprima contro il guardrail e precipitando quindi in una scarpata per alcune decine di metri. Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre alla Polizia cantonale, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli e della REGA, che hanno provveduto a trasportare il 60enne all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato gravi ferite.