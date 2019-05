Cicloscalata non competitiva Brusimpiano – Ardena

Si terrà domenica prossima, 5 maggio, la 14° edizione della cicloscalata non competitiva Brusimpiano-Madonna di Ardena, aperta a ciclisti e podisti che potranno cimentarsi sui 3,5 km. delle rampe di una delle più belle salite del varesotto. Nata per contribuire ai restauri del Santuario affacciato sul lago di Lugano, la manifestazione è promossa da Società ciclistica “Binda”, associazione Amici del Cuvignone e Pro Loco di Ardena che hanno messo a disposizione dei partecipanti premi per tutti e la possibilità di fermarsi a pranzo per continuare in amicizia la giornata di sport amatoriale.

Come sempre, i partecipanti saranno chiamati alla prova del cronometro, anche se non è prevista una classifica vera e propria. Qui davvero vale infatti il principio decoubertinano: l’importante è esserci, per fare del bene attraverso il ricavato che sarà devoluto a opere di solidarietà. Tutti possono cimentarsi: agonisti e no, giovani e anziani, in bicicletta, a piedi o con altri mezzi.

La cronoscalata è anche la prima delle cinque prove della Ciclovarese Challenge Cicloscalate (premio fedeltà a chi partecipa ad almeno 4 eventi).