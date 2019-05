Cinquecento di corsa a Castiglione, vittoria bis per Borgnolo e Benatti

Il vento fastidioso di questi giorni non ha fermato gli organizzatori e i partecipanti della 13a Athlon Run di Castiglione Olona, gara inserita nel calendario del Piede d’Oro e disputata con partenza e arrivo nella meravigliosa cornice del Castello di Monteruzzo.

Ottima la presenza numerica: sono stati oltre 500 gli atleti di ogni età e categoria a scattare allo start delle 9 in punto, sotto un cielo nuvoloso che si è trasformato in sereno nel corso della gara. Che ha avuto un esito “fotocopia” di quello dell’Arsalonga di settimana scorsa: i due vincitori sono stati infatti ancora Matteo Borgnolo e Barbara Gloria Benatti i quali si sono ripetuti confermando così l’eccellente momento di forma.

Borgnolo, in questa stagione in forze alla Pro Sesto Atletica, ha piegato un avversario di primissimo livello come Ernest Johnson Nti dei Runner Varese: 33’18” il tempo del vincitore, 34’03” quello del bravo corridore di origini africane. Bella sorpresa a completare il podio: terzo posto infatti per Mirko Zanovello (Arcisate), rientrato in questa occasione alle gare del Piede d’Oro dopo qualche anno di assenza. Bene anche Paolo Proserpio (Serim) e Alberto Rossi (Arsaghese), classificatisi subito dopo al quarto e quinto posto.

In campo femminile, nuova prova di forza per Barbara Benatti del Cus Insubria, 38a assoluta in 41’26” e prima tra le donne con oltre un minuto sulla brava Marta Dani del Valbossa, sempre in zona podio. Dani ha prevalso di pochi secondi su Antonella Panza della Whirlpool, capace di inserirsi tra le due “punte” del Valbossa che ha piazzato al quarto posto Sofia Barbetta. A chiudere la Top5 “rosa”, Chiara Naso dell’Attiva Salute Team.

Dopo Castiglione Olona il Piede d’Oro si ferma per una settimana: il ritorno alle gare è previsto per domenica 26 maggio a Cocquio Trevisago con la 17a edizione della Camminiamo Insieme.