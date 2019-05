Cocaina e 10mila euro nell’auto: arrestati al valico

Due persone sono state arrestate nei giorni scorsi dalle Guardie di confine ticinesi al valico autostradale di Chiasso Brogeda.

I due – un 42enne e un 27enne, entrambi cittadini albanesi residenti in Albania – erano a bordo di un’auto con targhe tedesche in entrata in Svizzera e sono stati fermati dalle Guardie di confine per un controllo.

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire oltre 2 chili di cocaina nonchè 10mila euro.

Dopo l’interrogatorio da parte degli agenti della Polizia cantonale, il 42enne e il 27enne sono stati arrestati. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e di riciclaggio di denaro.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.