Cominciano le asfaltature, chiusa via Leonardo da Vinci

Sono partite come da programma martedì mattina 21 maggio le prime asfaltature del piano estivo per le asfaltature delle strade cittadine, un progetto che parte da Giubiano e poi si estenderà agli altri quartieri.

I primi cantieri interessano via Galmarini, tra il campo da Rugby e via san Giusto, ma soprattutto via Leonardo da Vinci, la via che dal mercato porta verso l’ospedale del Ponte, come testimoniano le foto realizzzate proprio in questa via.

L’elenco proseguirà poi con le vie Maspero, nel martoriato tratto che va da via del Ponte a via Cimone, via San Giusto, Cadore, Bainsizza e Tonale. A queste prime strade nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altre in diverse zone della città.