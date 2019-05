Condannato a tre anni, rintracciato e arrestato

È stato rintracciato e arrestato H.E., cittadino di origine albanese da tempo ricercato dalle forze dell’ordine. L’uomo, fino a quel momento a piede libero, è stato rintracciato dal personale del distaccamento di Polizia Stradale di Luino e dalla Polizia Giudiziaria che hanno svolto un’attività investigativa congiunta.

H.E. infatti, era irreperibile da tempo ma su di lui gravava un ordine di carcerazione di tre anni, disposto dalla Procura di Lecco, per i reati di Resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e furto in abitazione. Fino a quel momento, l’uomo aveva fornito alias diversi durante i controlli ma l’attività investigativa ha permesso di rintracciarlo. L’uomo è stato portato in carcere.