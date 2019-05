Una domenica in musica con l’Associazione Culturale A. Ponchielli

Nuovo appuntamento con i concerti di musica classica organizzati dall’Associazione Culturale A. Ponchielli domenica 12 maggio, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio.

Il titolo dell’appuntamento di domenica è “Echos de Espana”, concerto di grande intensità emotiva della scuola di musica spagnola fondata su canzoni popolari, nazionali del passato.

Si tratta di capolavori, come da tradizioni, brevi, relativamente improvvisate, spesso descritte come “delicate” o “intime”, prodotte in uno stile in cui lo sviluppo musicale è ridotto al minimo. Costo biglietto 5 euro con rinfresco/aperitivo.