Una domenica per riscoprire l’arte nei cortili

Domenica 5 maggio torna “Arte nei Cortili”, il consueto appuntamento primaverile del CAB – Centro Artecultura Bustese, patrocinato dall’Amministrazione comunale: cinque cortili del centro (Libreria Boragno, Pasticceria Oscar, Galleria Gallazzi, Vicolo dell’Assunta, Piazzetta Grampa di via Cavour) ospiteranno mostre d’arte, un concorso per artisti, laboratori per bambini e performance musicali e teatrali e tanto altro.

Un modo per scoprire o per riscoprire angoli caratteristici della città dove saranno esposte per tutto l’arco della giornata, dalle 10 alle 18, quasi cento opere fra dipinti, acquerelli, sculture in pietra e ceramica e opere in vetro realizzate da ben quarantasei artisti, tutti soci del CAB (fra cui spiccano nomi come Silvio Crespi, Ezio Foglia, Cristina Limido, Sergio Mara, Rosaldo Mariani, Leonardo Patruno, Lidia Pezzimenti, Orazio Saccuman).

La giornata prevede inoltre laboratori didattici per tutti, ma soprattutto per i bambini, nella piazzetta Grampa; manipolazione dell’argilla, sempre in piazzetta Grampa; un corso di vetrata Tiffany nel cortile della pasticceria Oscar.

Non mancheranno gli interventi musicali del coro Daltrocanto, degli allievi della Nuova Busto Musica e del musicista di strada Scar. Durante il pomeriggio, in quattro dei cortili coinvolti si svolgeranno le performance dei Viandanti Teatranti (accompagnati da un suonatore di fisarmonica e da un ballerino) che si concluderanno alle 17,30 nella piazzetta Grampa, poco prima della premiazione dei vincitori del concorso a cui partecipano alcuni degli artisti che espongono durante la giornata.

Una giuria formata da esperti d’arte e dall’assessore alla Cultura Manuela Maffioli decreterà i tre vincitori, che riceveranno in premio la possibilità di realizzare una mostra collettiva presso la galleria “La Cascina dell’Arte” all’inizio di giugno. Sarà anche attribuita una segnalazione speciale a un artista che riceverà in dono materiale artistico.

Anche il pubblico potrà votare la propria opera preferita: i tre artisti preferiti dal pubblico riceveranno due biglietti per uno spettacolo della prossima stagione dei Viandanti Teatranti. Fra coloro che avranno compilato la scheda (votando in tutti e cinque i cortili) sarà estratta una stampa d’arte, omaggio messo a disposizione dall’associazione.

«Confermiamo il sostegno all’iniziativa –afferma l’assessore Maffioli- , che ha, tra i tanti meriti, non solo quello di valorizzare gli artisti del territorio e di dare loro una opportunità pubblica per esprimere il loro talento, ma anche quello di portare l’arte in spazi significativi del città, i cortili, piccole ‘agorà’, dove l’arte arriva, permeando così gli spazi pubblici e privati di bellezza. Non solo, grazie ai contributi musicali e teatrali, a mettersi in mostra è il volto articolato della cultura cittadina, che sta sempre più dimostrando di fare rete, all’insegna del bello. Un ulteriore esempio di cultura diffusa, come già accaduto con il Baff e il Festival Fotografico Europeo, per esempio, che hanno portato cinema e fotografia in numerosi spazi pubblici e privati, e come sarà a breve la seconda edizione cittadina della mostra Miniartextil».

CORTILI DEL CENTRO DI BUSTO COINVOLTI:

Libreria Boragno, via Milano 4

Pasticceria Oscar, via Cavallotti 3

Galleria Gallazzi, via Sant’Antonio 1

Cortile dell’Assunta, vicolo dell’Assunta 2

Piazzetta Grampa, via Cavour 2.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ore 10: apertura della manifestazione;

ore 10-12: intervento del coro giovanile Daltrocanto (a rotazione nei cortili); fisso nella piazzetta Grampa Scar, musicista di strada;

ore 14,30-17,30: sono previsti tre laboratori; Artisti in Progress, per grandi e soprattutto per i piccoli, nel cortile della Piazzetta Grampa. Sempre nello stesso cortile si terrà anche il laboratorio di modellazione della creta con l’insegnante del CAB Manuela Palmas, mentre nel cortile della pasticceria Oscar si terrà il laboratorio di vetrata Tiffany;

ore 15-17: nei cortili Boragno e Oscar performance musicale della scuola Nuova Busto Musica; fisso nella piazzetta Grampa Scar, musicista di strada. A rotazione i Viandanti teatranti con performance di 10-15 minuti per cortile con accompagnamento musicale di Nicola alla fisarmonica e Francesco, ballerino, che si spostano con i teatranti nei vari cortili (Boragno, Oscar, Gallazzi, Grampa) per finire con lo spettacolo alle ore 17,30 in piazzetta Grampa;

ore 18,30: premiazione dei vincitori scelti dalla giuria e dal pubblico e sorteggio della stampa d’arte in omaggio presso la piazzetta Grampa.