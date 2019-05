Doppio incidente in autostrada e superstrada

Doppio incidente stradale nella mattina di giovedì 30 maggio.

Prima, alle 7.49, un incidente in autostrada A8, carreggiata direzione Sud. Sul posto stanno intervenendo due ambulanze e un’automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco, anche perché ci sarebbe un incendio (foto d’archivio).

Subito dopo, verso le 8.00, è toccato alla superstrada 336, con uno scontro tra auto e moto nel tratto Oleggio-Lonate Pozzolo, a Sud dell’aeroporto di Malpensa. In questo caso le persone coinvolte non sarebbero in gravi condizioni.

(seguono aggiornamenti)