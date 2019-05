Da Einstein al “Sancarlone”, quando la pittura diventa 3D

Dal cinema all’arte, da ammirare indossando gli appositi occhialini. Le opere di “Look at me Deeply“, l’esposizione a cura di Fabrizio e Matteo Iamundo, arrivano ad Arona.

Da sabato 1 giugno lo spazio mostre di piazza del Popolo ospiterà la raccolta, dopo la “tappa” angerese negli spazi del Kilino Café.

La mostra è una proposta originale di opere che rappresentano “un connubio di arti contemporanee che si fondono per dar vita ad uno straordinario ed unico esempio di pittura in 3D“.

L’inaugurazione è in programma sabato 1 giugno, alle 15.