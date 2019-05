Fiera di Luvinate torna ma solo per un giorno

Un programma ridotto per la Fiera di Luvinate. La tradizionale manifestazione quest’anno si terrà solo nella giornata di sabato 18 maggio mentre tutti gli eventi previsti per la giornata di domenica sono stati annullati, a causa delle previsioni meteo avverse.

Gli eventi in programma per sabato 18 maggio avranno iniziano dal mattino con diversi eventi con alcuni eventi dedicati alle scuole e la presentazione di alcune mostre. Alle ore 17 presso la Sala Consiliare si svolgerà poi un convegno dal titolo “Il Futuro dei nostri boschi” promosso da Comune, Ente Parco e Consorzio Castanicoltori dedicato al futuro del Campo dei Fiori, inserito anche all’interno del calendario “Anche io con Varesenews”. I cambiamenti climatici e i tristi avvenimenti che hanno caratterizzato le nostre montagne rendono necessario ed opportuno l’avvio di nuove modalità di cura della montagna. Si racconterà quindi quello che è successo con Dario Bevilacqua, il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) che operò in quei giorni, e Giuseppe Barra, il Presidente del Parco Campo dei Fiori.

Saranno presenti anche i responsabili del Consorzio Castanicoltori che spiegheranno come la castanicoltura possa essere uno strumento importante per la gestione e la tutela del territorio e di come ci sia in itinere il progetto di esportare l’esperienza delle selve castanili avviate a nord del Campo dei Fiori anche nell’area a sud, tra i comuni di Casciago, Luvinate, Barasso, Comerio, Gavirate e Cocquio.

Alle 21 invece, si terrà il recital “I racconti di Vivaldi” a cura di MusicaArte.

Per ogni dettaglio dell’evento, per i luoghi organizzati per il parcheggio e i punti ristoro guardare il sito www.fieradiluvinate.it o la pagina facebook @fieradiluvinate. In caso di condizioni meteo avverse, verranno fornite informazioni organizzative dalla pagina facebook.

