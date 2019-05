Tra acqua e fuoco, un incontro per parlare del futuro del Campo dei Fiori

Cos’è successo in quei giorni di fuoco? Cos’ha causato l’incendio nei mesi successivi? E quali sono i progetti per difendere la montagna? Di tutto questo si parlerà sabato 18 maggio 2019 dalle ore 17.00 nella Sala Consiliare di Luvinate durante l’incontro “Il futuro del Campo dei Fiori tra fuoco e acqua”.

Il convegno promosso da Comune, Ente Parco e Consorzio Castanicoltori sarà proprio dedicato al futuro del Campo dei Fiori ed è inserito anche all’interno del calendario “Anche io con Varesenews”. I cambiamenti climatici e i tristi avvenimenti che hanno caratterizzato le nostre montagne rendono necessario ed opportuno l’avvio di nuove modalità di cura della montagna. Si racconterà quindi quello che è successo con Dario Bevilacqua, il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) che operò in quei giorni, e Giuseppe Barra, il Presidente del Parco Campo dei Fiori.

Saranno presenti anche i responsabili del Consorzio Castanicoltori che spiegheranno come la castanicoltura possa essere uno strumento importante per la gestione e la tutela del territorio e di come ci sia in itinere il progetto di esportare l’esperienza delle selve castanili avviate a nord del Campo dei Fiori anche nell’area a sud, tra i comuni di Casciago, Luvinate, Barasso, Comerio, Gavirate e Cocquio.

Questo incontro è inserito all’interno del programma della Fiera di Luvinate precedentemente prevista sia per sabato 18 che per domenica 19 maggio: a causa delle brutte previsioni meteo le iniziative della giornata di domenica sono state annullate.

