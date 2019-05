Flores & Prats, torna in Spagna l’appuntamento di maggio di Thinking Varese

Sarà con uno studio di architettura spagnolo l’incontro di maggio di Thinking Varese, che si terrà a Villa Panza mercoledì 15: protagonista lo studio Flores & Prats, dove i soci Ricardo Flores ed Eva Prats si dedicano al confronto tra teoria e pratica accademica nelle attività di progettazione e costruzione in architettura.

Ricardo Flores ed Eva Prats

Lo Studio ha realizzato in particolare progetti di ristrutturazione e riuso di vecchie strutture, progettazione di spazi pubblici, edilizia sociale per numerose comunità: per questo ha ottenuto numerosi premi, tra i quali il Grand Award in Architecture presso la Royal Academy of Arts di Londra per il Mills Museum di Maiorca, il City of Barcelona Award e la Menzione Speciale agli Spanish National Awards per il Centro Internazionale di Teatro Sala Beckett e il City of Palma Award per il Centro Culturale Casal Balaguer.

Ricardo Flores ed Eva Prats insegnano presso la School of Architecture di Barcellona e hanno diretto laboratori di Design in alcune università degli Stati Uniti, del Sud America, in Europa e Australia. Hanno ricevuto, infine, menzioni per il Mies van der Rohe Awards nel 2005, 2015 e 2016, e hanno esposto alla Biennale di Venezia nel 2012, 2014, 2016 e 2018.