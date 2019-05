Gallo “tradito” dalla borsite: “Avevo le mani fuori uso, ma non ho mollato”

Ci ha provato lui, ci hanno provati i quattrocento spettatori del PalaInsubria di Varese, ma alla fine Iuliano Gallo non è riuscito a ottenere la corona della UE dei pesi supergallo. Ai punti dopo 12 riprese, con un verdetto risicatissimo (114-114, 115-114, 115-114), a conquistare il titolo è stato il giovane francese Terry Le Couviour che è così rimasto imbattuto da quando è diventato professionista.

A poche ore dal combattimento, il pugile di Binago, allievo di Augusto Lauri e oggi in forza ala Royal Boxing Team di Massimo Brognara, torna a parlare del match e svela i problemi che lo hanno accompagnato sul ring. «Nelle ultime tre settimane non ho praticamente usato il braccio sinistro a causa di una borsite: ho cercato comunque di fare pugilato al meglio nonostante il problema serie ma non ha funzionato. Dalla settima ripresa in poi, ogni colpo dato era un trauma, avevo le mani fuori uso ma non mi sono risparmiato anche perché i colpi partivano ugualmente».

Una situazione che ha ovviamente depotenziato gli attacchi del due volte campione italiano che a questo punto non si rimprovera nulla. «Sono contento di come ho reagito: avrei potuto rinunciare e invece non ho mollato e ho dato il massimo. Non ho potuto chiudere a modo mio, però non ho mai sentito il match in pericolo, lo sentivo in pugno. Non pensavo di aver perso e il mio avversario non pensava di aver vinto».

Per Gallo, 26 anni nato in Calabria ma ormai radicato tra Varesotto e Comasco, è però già il momento di delineare il futuro: «Provare amarezza è normale, ma ora si guarda avanti. All’Europeo ci credo sicuramente. Se non nell’immediato, lo porterò a casa prossimamente. Ringrazio il pubblico, straordinario: ho sentito l’affetto e il sostegno di tanta gente. Farò una radiografia per capire come stanno le cose, ho voglia di ripartire e affrontare nuove sfide».

GLI ALTRI INCONTRI

Professionisti

Kg 69: Lucca (Panthers Lauri) batte ai punti Fazzino (Royal Boxing Team)

Dilettanti

Elite Kg 69: parità tra Cosma (Panthers) e Di Gregorio (Pugilistica Brianza).

Elite Donne Kg 54: Bouyij (Salus et Virtus PC) batte Bernacchi (Panthers)

Elite Kg 64: Zaydi (Panthers) batte ai punti su Lin (Pugilistica Brianza).

Youth Kg 81: Vullo (Master Boxe) batte ai punti Mennuni (Panthers).

Elite kg 64: Papa (Panthers) batte ai punti Paladina (Master Boxe).