Iuliano Gallo sconfitto ai punti dal francese Le Couviour

La boxe ha scaldato il PalaInsubria nella serata di sabato 4 maggio.

Galleria fotografica Boxe, Iuliano Gallo sconfitto ai punti 4 di 45

Il pugile di casa, Iuliano Gallo, 26 anni, nato in Calabria (a San Giovanni in Fiore) e residente a Binago, cresciuto come boxeur a Varese alla corte di Augusto Lauri, è stato sconfitto ai punti dall’avversario, il francese Terry Le Couviour.

Il 24enne transalpino è giunto alla quattordicesima vittoria in 14 incontri, che ha dunque ottenuto il titolo vacante dell’Unione Europea dei pesi Supergallo, con il limite delle 122 libbre (55,34 chili).