Gambini, Lega: “Tagliamo i ponti con Forza Italia”

“È ormai chiaro che la Lega debba seguire la propria strada, tagliando i ponti con un alleato che, anche a livello locale, rappresenta nel migliore dei casi una zavorra, con una visione vecchia della politica”.

Dopo l’annuncio di in vertice straordinario in casa Lega per ridefinire i rapporti interni alla coalizione di centrodestra fatto dal segretario provinciale Matteo Bianchi, è Andrea Gambini, commissario della Sezione della Lega di Varese, ad intervenire in vista del direttivo provinciale del partito.

Gambini prende le distanze da Forza Italia, che nel Varesotto è da sempre alleato del partito di Salvini, e in vista dell’appuntamento interno al partito chiede di “sciogliere tutti gli accordi e le alleanze in essere nelle amministrazioni locali”.