Game Console e la “strana” relazione con le azioni in borsa

Foto: Pexels.com

Il lancio di una nuova game console è sempre preceduto da una massiccia campagna marketing, preparata nei minimi particolari dalle aziende del settore. Sony, Nintendo e Microsoft, nel presentare le rispettive console di gioco, creano un clima di attesa e di curiosità con l’intento di vendere il più alto numero possibile di dispositivi.

La fase di lancio del nuovo prodotto è quindi cruciale per il marketing dell’azienda, ma non solo, perché queste multinazionali sono anche quotate in borsa. Gli analisti finanziari, analizzando i trend storici delle rispettive azioni, hanno notato una stretta correlazione tra la presentazione di una game console e l’andamento del titolo azionario in borsa.

Si tratta quindi di un rapporto di cui devono tenere conto gli investitori che operano sui mercati di trading utilizzando un account CFD, come spiegato nel dettaglio in quest’altro articolo.

Reattività in borsa al lancio di una nuova game console

Scrivere di reattività in borsa all’annuncio di una nuova game console potrebbe strappare un sorriso al lettore, ma gli investitori sono ben consapevoli che per loro, al contrario, si tratta di un momento cui prestare la massima attenzione.

Se nel portfolio azionario posseggono azioni della multinazionale, gli azionisti e ancor più i trader giornalieri, dovranno studiare attentamente i seguenti aspetti: caratteristiche del prodotto, attese dei potenziali acquirenti, “tasso d’innovazione” reale contenuto nella nuova console ed eventuali game console concorrenti in uscita nello stesso periodo.

Controllo costante sulle aziende quotate in borsa

Le aziende quotate in borsa sono sempre sotto esame, che si tratti di un evento, un annuncio, della presentazione di un prodotto o dei cambiamenti nel management. Qualsiasi aspetto relativo all’azienda ha un impatto sul titolo azionario, positivo o negativo che sia.

I mercati finanziari distinguono tra notizie marginali e novità rilevanti e, nel caso delle aziende produttrici di game console come Microsoft, Nintendo e Sony, l’annuncio di un nuovo dispositivo per l’intrattenimento ha un’importanza notevole.

Come noto, il settore dell’intrattenimento è in forte crescita, gaming incluso. Lo certifica in Italia l’AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) membro di Confindustria Cultura Italia.

Secondo il rapporto annuale sul settore dei videogiochi, in Italia nel 2018, il mercato è cresciuto del 18,9% rispetto al 2017, con un giro d’affari quantificato in 1,7 miliardi di euro, contro gli 1,5 miliardi del 2017.

Il rapporto riporta che il fatturato delle aziende produttrici di console è pari a 426 milioni di euro, mentre i videogiochi hanno portato a un guadagno di 1,3 miliardi di euro nel 2018.