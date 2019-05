Incidente nella notte, feriti due giovani

Nella notte di domenica 26 maggio, verso le ore 4.00, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Brezzo di Bedero, sulla SP 69, per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate. Due giovani di 23 e 24 anni sono rimasti feriti nello schianto. Il più grave è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, mentre l’altro ferito è stato portato in codice verde all’ospedale di Luino. Nessuno dei due si è quindi ferito gravemente.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.