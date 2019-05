Incontro al Parco con Chiara Catella e i candidati di SìAmo Cantello

Incontro all’aria aperta sabato 4 maggio per la presentazione della lista SìAmo Cantello, che propone come candidato sindaco Chiara Catella.

L’appuntamento è per le 18 al Parco Grande Casa, in via Cesare Baj.

Chiara Catella e la sua squadra presenteranno i singoili candidati e discuteranno con i cittadini punti del programma, ma ci sarà spazio anche per un momento conviviale, con un aperitivo. Si è pensato anche a mamme e papà: «I bambini sono i benvenuti e abbiamo pensato ad un programma di intrattenimento – dice Chiara Catella – Così mentre noi parleremo di cose serie, i piccoli potranno giocare e divertirsi nel nostro bellissimo parco».

Se piove è già pronto il “piano B”: in caso di maltempo l’incontro si terrà al Cascinale Lombardo, in via Monastero 7.