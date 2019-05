La Cassazione conferma l’assoluzione per i manager Fimeccanica e Agusta

Confermato dalla Cassazione il proscioglimento dall’accusa di corruzione internazionale e false fatture per gli ex ad di Finmeccanica e Agusta Westland, Giuseppe Orsi e Bruno Spagnolini, in relazione alla vicenda delle presunte tangenti per la fornitura di elicotteri all’India (nella foto Orsi con il suo legale, avvocato Amodio).

La Corte ha respinto il ricorso del Procuratore Generale di Milano contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano l’8 gennaio 2018. Respinti anche i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Difesa dell’India.

Il processo era iniziato al tribunale e per iniziativa della Procura di Busto Arsizio, competente perché la sede di Agusta Westland era allora a Cascina Costa di Samarate. Dopo il primo grado, in appello erano arrivate due condanne nel 2016, ma l’appello bis aveva rovesciato il verdetto nel 2018, con una assoluzione.