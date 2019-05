La Festa delle Rose colora il fine settimana

Si è aperta ieri sera con un bel concerto in Sala Bergamaschi l’edizione 2019 della Festa delle Rose, evento simbolo di Induno Olona, dove si svolge ormai da più di un secolo.

«La tradizionale festa riserverà quest’anno interessanti novità – spiegano gli organizzatori – Spettacoli, musiche, bancarelle di dolciumi fanno corona al cuore della manifestazione rappresentato dalla scelta della rosa più bella portata in concorso da molti residenti di tutta la provincia di Varese e non solo. Appassionate coltivatrici e coltivatori non professionisti in grande numero presentano rose coltivate nel proprio giardino e le sottopongono al giudizio di una qualificata giuria di esperti. La premiazione avverrà da parte di una qualificata giuria di esperti di rose come Tina Ponzellini e Anna Caterina Furlani e da una madrina d’eccezione, la bella e bravissima attrice Elisabetta Pellini».

Tra le novità anche un’evoluzione concorso: «A differenza del passato tutte le rose in concorso saranno fotografate, catalogate e conservate in archivio informatico a cura di Asfarm, l’Azienda Speciale del Comune di Induno Olona che gestisce il grande roseto nel parco attiguo alla nota Residenza per anziani. Non accadrà più che il giorno dopo tutte quelle rose amorevolmente coltivate, caduti i petali vengano per sempre dimenticate. Inoltre mettendo a frutto l’esperienza del passato e utilizzando il suo splendido giardino, la sala polivalente full immersion recentemente inaugurata dall’Amministrazione comunale e le sue strumentazioni informatiche d’avanguardia, Asfarm sta pensando per il prossimo anno di allargare la fascia del concorso alla fotografia della Rosa più bella a tutta la regione Lombardia. Il lancio dell’innovativa idea sarà la sorpresa della Festa delle Rose 2019».

Intanto gli organizzatori scrutano il cielo e interrogano i meteorologi sperando in una bella giornata di sole. Se il tempo sarà inclemente il tutto sarà inviato a domenica 19 maggio, ma se il clima non tradisce il programma prevede davvero tanti appuntamenti.

Oggi, sabato 11 maggio, alle 21 in Villa Famiglia Bittinelli (in via Porro 5) si terrà la premiazione del concorso letterario “Racconto in Rosa 2019“. A seguire il concerto della stagione musicale “L’Albero delle note” con il Quintetto Veneto, una formazione di cinque giovani fisarmonicisti cresciuti musicalmente all’interno della Scuola di Musica “G. Rossini” di Recoaro Terme.

Domenica 12 maggio, dalle 10, si apre con il mercatino orto floro vivaistico nel parco di Villa Bianchi, con tanti produttori indunesi, valceresini e non solo. Sempre dalle 10 “Hobby in Rosa”, mercatino di prodotti artigianali artistici.

Alle 10, nella Corte don Andrea Riva le associazioni sportive si raccontano, ma per chi preferisce la musica dalle 10 alle 12 l’appuntamento è all’Istituto musicale Maria Angela Bianchi per l’esibizione degli allievi.

Alle 12,30 si pranza nel giardino della Pro loco e poi ancora musica, con il concerto della Filarmonica indunese, l’esibizione del team tricolore dei Pizzazioli acrobatici, e infine alle 19,30 cena insieme nel giardino della Proloco.

Per tutto il giorno, a partire dalle 10, ci saranno anche le bancarelle del Mercato della terra del Piambello, in edizione speciale.

Al Roseto della Pace, in via Maciachini 9, la festa si apre alle 10 con il Piccolo Principe accompagnato dal Coro di voci bianche della Filarmonica indunese. Dalle 11,30 alle 14,30 il tradizionale concorso della Rosa più bella, che avrà come madrina l’attrice varesina Elisabetta Pellini.

Alle 15.45 lo spettacolo comico “Quello che i nerd non dicono” con Nicola Virdis,e a seguire esibizioni di ginnastica e la premiazione dei concorsi della festa.

L’evento si chiude alle 18 con un concerto di PopolArte, musica e canti con l’accompagnamento di chitarre e fisarmonica.

Durante la giornata del 12 maggio spazi culturali, attività ed eventi a cura delle associazioni indunesi, mentre in Sala Bergamaschi si potrà visitare la mostra “Foto da un matrimonio” con l’accompagnamento degli allievi dell’Istituto musicale.

In caso di maltempo la festa verrà rinviata a domenica 19 maggio.

Qui potete scaricare il programma dettagliato di tutti gli eventi della festa