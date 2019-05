La polizia cantonale cerca Anastasia

Dalle 7 di ieri mattina, lunedì 20 maggio, non si hanno più notizie di Anastasia Klueber.

La giovane quindicenne è uscita dalla sua casa di Morbio Inferiore in Canton Ticino per andare a scuola. Da allora, non ha dato più notizie.

La polizia cantonale ha diramato l’appello: « Età 15 anni, carnagione chiara, corporatura snella, altezza 158cm, occhi castani chiari, capelli castani chiari lisci e lunghi, vestiva pantaloni lunghi neri, scarpe da tennis colore bianco, felpa bordeaux, giacca sportiva bordeaux, zaino da scuola di colore nero».

Chiunque l’avesse vista è pregato di contattare il Comando della Polizia Cantonale allo 0848255555.